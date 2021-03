Astrazeneca-Impfungen sollen wieder aufgenommen werden

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

BERLIN (dpa-AFX) - Die zunächst ausgesetzten Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca sollen in Deutschland wieder aufgenommen werden - aber mit einem neuen Warnhinweis.



Ziel sei, dass an diesem Freitag wieder mit dem Spritzen des Wirkstoffs begonnen werden könne, teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag nach einem entsprechenden Votum der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) und Beratungen mit den Ländern mit./sam/bw/jr/DP/fba