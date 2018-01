Astrazeneca, Barclays und Rio Tinto: Aktuelle Trendsignale

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Der FTSE 100 notiert aktuell (Stand 08:02 Uhr) mit 7709.67 Punkten nahezu unverändert (0%).

Der Umfang der Anleger-Diskussionen im FTSE 100 liegt derzeit bei 101 Prozent (durchschnittlich), die Stimmung ist leicht positiv. Welche Werte stehen aktuell im Fokus und welche Trends lassen sich für diese erkennen?

An der Börse wird heute vor allem über drei Aktien heiß diskutiert: Astrazeneca, Barclays und Rio Tinto, wie eine Stimmungsanalyse der einschlägigen deutschen Online Communities ergab, der insgesamt 41 Nachrichten zugrunde liegen.

Besonders stark im Fokus der Anleger steht heute Astrazeneca: Die Stimmungsanalyse hat in den vergangenen Stunden erkannt, dass in den wichtigsten Online-Foren aktuell überaus negativ zu Astrazeneca diskutiert wurde. In der Vergangenheit war eine solch schlechte Stimmung der Anleger zu Aktie Astrazeneca ein klares Signal für fallende Kurse; dementsprechend liegt hier ein klares 'Bearish'-Signal vor (Prognose -0.7 Prozent im Tagesverlauf, Trefferquote 61.6 Prozent in der Vergangenheit). Für Astrazeneca liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 211 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 5196 GBP nahezu unverändert (0%).

Nun zu Barclays. Für Barclays liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 152 Prozent. Die Echtzeit Trendsignal-KI erkannte, dass während der vergangenen 24 Stunden mehrfach sehr negativ über Barclays gesprochen wurde. Dieses Stimmungsmuster führte zu einem 'Bearish'-Signal für das Unternehmen (Prognose Intraday: -1 Prozent). Dem Signal liegt eine Trefferquote von 60.8 Prozent zugrunde, welche aus dem Vergleich ähnlicher Stimmungsmuster abgeleitet ist. Die Aktie notiert vorbörslich mit 199.18 GBP nahezu unverändert (0%).

Und schließlich Rio Tinto: Die Trendsignal-KI hat in den vergangenen Stunden erkannt, dass in den wichtigsten Online-Foren aktuell überaus negativ zu Rio Tinto diskutiert wurde. In der Vergangenheit war eine solch schlechte Stimmung der Anleger zu Aktie Rio Tinto ein klares Signal für fallende Kurse; dementsprechend liegt hier ein klares 'Bearish'-Signal vor (Prognose -1.1 Prozent im Tagesverlauf, Trefferquote 67.9 Prozent in der Vergangenheit). Für Rio Tinto liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 117 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 3955.5 GBP nahezu unverändert (0%).

Ein Beitrag von Sentiment Investor.