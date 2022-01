Astrazeneca Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Per 20.01.2022, 05:40 Uhr wird für die Aktie Astrazeneca am Heimatmarkt London der Kurs von 8733 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Arzneimittel".

Unsere Analysten haben Astrazeneca nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Astrazeneca investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,31 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Arzneimittel einen Mehrertrag in Höhe von 0,7 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 15 Analystenbewertungen für die Astrazeneca-Aktie abgegeben. Davon waren 13 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Astrazeneca-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Astrazeneca-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 4439,17 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -49,17 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (8733 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Astrazeneca somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Astrazeneca für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Astrazeneca für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Astrazeneca insgesamt ein "Buy"-Wert.