Astralis and eSports.com vereinbaren langfristige Partnerschaft (FOTO)

Hamburg (ots) -Die ambitionierte Plattform eSports.com und das eSports-TeamAstralis, unterstützt durch die dänische eSports-VermarktungsagenturRFRSH Entertainment, haben eine langfristige Partnerschaftvereinbart.Jakob Lund, Mitgründer und EVP of Sales bei RFRSH, kommentiert:"Wir konnten mit eSports.com eine Vereinbarung treffen, die beidenParteien massive Publicity garantiert und ganz neue Wege in derAktivierung geht. ESports.com will die Nummer Eins-Plattform für alleeSports-Begeisterten werden - und wir bei RFRSH wollen sie dabeibegleiten. In den letzten 16 Monaten sind wir zu einer richtig großeneSports-Marke geworden, und ständig entwickeln wir neue undeinzigartige Inhalte, genau wie eSports.com. Gemeinsam miteSports.com wollen wir zum beiderseitigen Nutzen Kräfte bündeln. ÜberDetails wollen wir eigentlich gar nicht sprechen, aber soviel seigesagt: eSports.com investiert eine siebenstellige Summe in diese aufmehrere Jahre angelegte Partnerschaft, der größten Partnerschaft inder Geschichte von Astralis und RFRSH Entertainment.ESports.com CEO Michael Broda sagt: "Wir haben einen starkenPartner gesucht, der uns hilft, unsere Seite und unsere Marke weitervoran zu bringen. Mit vielen Organisationen haben wir gesprochen -und die stärkste haben wir gefunden. Wir sind sehr glücklich überdiese Partnerschaft, die RFRSH ermöglicht hat. Natürlich ist das einbedeutendes Investment für uns, aber im Gegenzug haben wir auch großeErwartungen. Astralis wird eine Menge an Aufmerksamkeit auf unserePlattform bringen, wir wollen die zentrale Anlaufstelle für alleeSports-Begeisterten werden. Mit exklusiven Inhalten, Updates,Tickets, Turnieren, Merchandise, alles am selben Ort. Wir laden alleeSports-Fans, alle Spieler und alle Organisationen ein, unsere jungeSeite zu besuchen. Macht mit bei uns! Wir wollen eine Plattformschaffen, die sowohl dem Hard Core Fan wie auch demGelegenheitsspieler etwas bietet. Die Partnerschaft mit Astralis istein wichtiger Schritt, aber es werden noch einige weitere Schritte indiese Richtung folgen."Über eSports.comeSports.com soll das größte eSports-Portal der Welt werden. DiePlattform wird Coaching von Profis anbieten, Charity-Turniere mitProminenten, umfassende Statistiken, Live-Berichterstattung und denSportjournalismus rund um die Welt des eSports auf ein neues Levelheben. Das Portal wird es zudem ermöglichen, Inhalte zu teilen,gemeinsam zu erschaffen, zu bewerten oder einfach nur zu genießen.www.esports.comÜber RFRSH EntertainmentRFRSH Entertainment bietet erfolgreiche Handels- undMarketingstrategien für Unternehmen, die auf dem schnell wachsendeneSports-Markt Fuß fassen wollen. RFRSH Entertainment repräsentiertund unterstützt die Teams Astralis, Heroic, GODSENT. RFRSHEntertainment besitzt und betreibt die BLAST Pro Series. rfrsh.net -blastproseries.com