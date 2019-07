AstraZeneca übertrifft Erwartungen und erhöht Prognose

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Der britische Pharmakonzern AstraZeneca traut sich angesichts unerwartet stark gestiegener Umsätze in der ersten Jahreshälfte für 2019 einen höheren Absatz zu als zunächst angepeilt.



Statt im hohen einstelligen Prozentbereich sollen diese nun im niedrigen zweistelligen Prozentbereich wachsen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Cambridge mit. Der Gewinn je Aktie soll weiterhin in der Spanne von 3,50 bis 3,70 US-Dollar liegen.

An der Börse kamen die Ergebnisse gut an. Nach einem Umsatzplus von sechs Prozent im ersten Quartal legte das Unternehmen im zweiten Quartal eine Schippe drauf. Im Zeitraum April bis Juni wuchsen die Erlöse im Vorjahresvergleich um 13 Prozent auf 5,82 Milliarden Dollar (5,2 Mrd Euro).

Größter Treiber war erneut das Geschäft mit den Krebsmedikamenten, das im zweiten Quartal um 51 Prozent zulegte. Hier waren vor allem die Medikamente Tagrisso und Lynparza stark gefragt. In den Bereichen Biopharmaka, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen sowie Atemwegserkrankungen ging es ebenfalls bergauf. Dabei liefen die Geschäfte vor allem in China und Japan rund./kro/jkr/jha/