Wedel (ots) -AstraZeneca Deutschland gibt den Start einer neuenAufklärungskampagne zum Thema "tumorbiologische Testung" beiLungenkrebs bekannt. Unter dem Namen "Teste Deinen Lungenkrebs" solldie Kampagne Patienten und ihre Angehörigen darüber informieren,welche Schritte nötig sind, um eine passende, bestmöglicheTherapieform zu finden. Gleichzeitig soll die gemeinsam mit Ärztenund Patientenvertretern entwickelte Kampagne ein Bewusstsein für dasPrinzip und die Chancen einer personalisierten Lungenkrebstherapieschaffen. Herzstück der Kampagne ist die Webseitewww.teste-deinen-lungenkrebs.de, auf der Betroffene und derenAngehörige ab Mitte Oktober laienverständliche Informationen zumThema finden.Für die Behandlung von Lungenkrebs stehen seit einigen Jahrenpersonalisierte Therapieansätze zur Verfügung, die die Prognose vonBetroffenen deutlich verbessern können. Voraussetzung für den Einsatzeiner solchen Therapie ist jedoch eine tumorbiologische Testung.Mittels dieser können sogenannte Biomarker identifiziert werden, dieAufschluss darüber geben, auf welche Therapie der Patientwahrscheinlich gut ansprechen wird. Mit dem Testergebnis kann derArzt anschließend die für seinen Patienten individuell besteBehandlung finden.Deshalb ist es wichtig, dass auch Betroffene richtig über dieHintergründe aufgeklärt sind. Keine leichte Aufgabe für den Arzt, dasich die Patienten nach der Diagnose Lungenkrebs häufig in einememotionalen Schockzustand befinden und mit der Vielzahl undKomplexität der Informationen überfordert sind.Genau hier setzt "Teste Deinen Lungenkrebs" an. Mit der Kampagnemöchte AstraZeneca Patienten und deren Angehörige darüber aufklären,dass ein tumorbiologischer Test vor Beginn der Lungenkrebstherapie inden meisten Fällen sinnvoll ist, um eine passende, bestmöglicheTherapieform für sie zu finden. Durch die Aufklärung der Patientensoll ein Grundverständnis bzgl. der Zusammenhänge auf Patientenseiteaufgebaut und damit auch der Arzt bei der Erläuterung seinertherapeutischen Entscheidung unterstützt werden.Herzstück der Kampagne ist die Webseitewww.teste-deinen-lungenkrebs.de. Sie bietet eine Übersicht rund umdas Thema Diagnostik, die Bedeutung und Schritte dertumorbiologischen Testung sowie Informationen über personalisierteMedizin. Zudem finden sich auf der Webseite Servicematerialien wiebspw. eine Checkliste zur Testung, die Betroffene mit ihrem Arztgemeinsam durchgehen können. Daneben werden ab Mitte Oktober 2019aufmerksamkeitsstarke Anzeigen in Print- und Onlinemedien geschaltetsowie an öffentlichen Orten in Form von Plakat- und Displaywerbungplatziert, um die breite Öffentlichkeit für das Thema zusensibilisieren. Ergänzend dazu ist eine Social Media Kampagnegeplant.Mehr Informationen zur Aufklärungskampagne "Teste DeinenLungenkrebs" finden Sie auf www.teste-deinen-lungenkrebs.de.Über AstraZeneca in der OnkologieDie Onkologie ist ein Therapiebereich, in dem AstraZeneca übereine lange Tradition verfügt. Das Unternehmen verfolgt die Vision,Krebspatienten durch ein neues Behandlungsparadigma zu helfen. Diebreit aufgestellte Pipeline konzentriert sich auf vier wichtigeKrankheitsgebiete: Ovarialkarzinom, Lungenkarzinom, Brustkrebs undhämatologische Malignome. Diese werden von vier Hauptplattformen ausangegangen: der Immunonkologie, den zugrundeliegenden genetischenEinflussfaktoren auf den Krebs und deren Resistenzmechanismen, derDNA-Reparatur und durch Antikörper-Wirkstoff-Konjugate.Über AstraZeneca GmbHDie AstraZeneca GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft desbritisch-schwedischen Pharmaunternehmens AstraZeneca PLC. AstraZenecagehört mit einem Konzernumsatz von rund 22,5 Milliarden USD (2017)weltweit zu den führenden Unternehmen der forschendenArzneimittelindustrie. Das Unternehmen entwickelt, produziert undvertreibt innovative Arzneimittel zur Behandlung von Krankheiten imBereich Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Onkologie sowieAtemwegserkrankungen. Neben diesen Kerntherapiegebieten forschtAstraZeneca ebenfalls in den Bereichen Autoimmunerkrankungen,Neurowissenschaften und Infektionen. Weitere Informationen finden Sieauf www.astrazeneca.de.Pressekontakt:Katrin Meyer zu BorgsenAstraZeneca GmbHTinsdaler Weg 18322880 WedelTel.: 04103 / 708 3544E-Mail: Katrin.MeyerzuBorgsen@astrazeneca.comOriginal-Content von: AstraZeneca GmbH, übermittelt durch news aktuell