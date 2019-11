AstraZeneca nimmt beim ersten Pharmaceutical Invention Index den ersten Platz ein

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

- Die erste jährliche Rangliste der Pipelines für neuartigeProdukte von Unternehmen in der globalen Pharmaindustrie von IDEAPharmaLondon (ots/PRNewswire) - Der erste jährliche PharmaceuticalInvention Index, der heute von IDEA Pharma veröffentlicht wurde,setzt AstraZeneca an die Spitze der Branche für die Neuheiten und denUmfang seiner Pipeline für pharmazeutische Erfindungen.Der 2019 erstmals auf dem Pharma Innovation Summit in Boca Raton,FL, USA, veröffentlichte Pharmaceutical Invention Index wirft einenfokussierten Blick auf die Breite und Tiefe neuartiger Wirkstoffe,die derzeit innerhalb der innovativsten Pharma-Pipelines entwickeltwerden. Neben dem Pharmaceutical Innovation Index, der Unternehmennach ihrer Fähigkeit bewertet, einen Mehrwert für ihre Pipeline zuschaffen oder aus ihrer Pipeline Wert zu schöpfen, bietet derInvention Index eine zukunftsorientierte Sichtweise darauf, werwichtige Medikamente entwickelt und die Wissenschaft und Innovationenin Forschung und Entwicklung einbezieht.Der Pharmaceutical Invention Index besteht aus vierSchlüsselkennzahlen: dem Verhältnis der Pipeline zu den vermarktetenMedikamenten, der Anzahl der Studien, die neuartige Wirkstoffeuntersuchen, dem Anteil der innovativen Zulassungen und einerBewertung der Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen derUnternehmen. Die Daten werden verwendet, um jedes Unternehmenobjektiv zu bewerten und für jedes der 30 besten Unternehmen einenunabhängigen Kategoriewert zu ermitteln. Aus diesen Werten wird einGesamtergebnis des Unternehmens berechnet und eine Ranglisteerstellt.AstraZeneca landete auf dem ersten Platz der Rangliste underzielte über alle vier Kennzahlen hinweg eine hervorragendePunktzahl. Der Anteil von Produkten in der Pipeline von AstraZeneca,die vermarktet werden, ist hoch, und sie weisen eine große Anzahl vonStudien zur Erforschung neuer Medikamente und einen guten Anteil aninnovativen Zulassungen auf. Weiterhin verfügt das Unternehmen übereine gesunde Erfolgsbilanz bei F&E-Investitionen und setzt sich fürschrittweise systematische Verbesserungen ein.Unternehmen ENDGÜLTIGE RANGLISTEAstraZeneca 1Celgene 2Eli Lilly 3Novartis 4AbbVie 5Vertex 5Bristol-Myers Squibb 6Regeneron Pharmaceuticals 7Daiichi Sankyo 8GSK 9Biogen 10Mike Rea, CEO von IDEA Pharma, kommentierte den Index wie folgt:"Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Erfindung undInnovation - Erfolg wird durch die Entdeckung und Entwicklung vonsinnvollen und bedeutenden Medikamenten (Erfindung) und dieMarkteinführung dieser Medikamente sowie die Bereitstellung dieserMedikamente an Patienten (Innovation) erzielt. Zu beobachten, wie einUnternehmen von AstraZenecas Größe und Geschichte innerhalb einesrelativ kurzen Zeitraums das Blatt zu seinen Gunsten wenden konnte,ist fantastisch."Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ideapharma.com.Pressekontakt:Sam VarneyCommunications DirectorIDEA PharmaTel.: +44 (0)1234-756-340E-Mail: pii@ideapharma.comOriginal-Content von: IDEA Pharma, übermittelt durch news aktuell