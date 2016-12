AstraZeneca: Wettbewerb mit preisgünstigeren Generika drückt auf die Ergebnisse!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

frühere Kassenschlager wie Nexium, Crestor und Seroquel haben ihren Patentschutz verloren und stehen im Wettbewerb mit preisgünstigeren Generika. Das drückt auf die Ergebnisse. In den ersten 9 Monaten hat AZ weniger umgesetzt und trotz eines positiven Steuereffekts weniger verdient. Auch im Gesamtjahr wird der Konzern schlechter abschneiden als 2015. Die Umsätze mit Medikamenten gegen Herzkreislauf-, Atemwegs- und sonstige Erkrankungen gingen zum Teil zweistellig zurück. Lediglich das Geschäft mit Krebsmedikamenten wuchs um 16% auf 2,45 Mrd $.

Zulassung in der EU und den USA steht noch aus

Auch in Zukunft wird sich AZ in erster Linie auf die Krebsbehandlung konzentrieren. Hoffnungsträger wie Lynparza und Tagrisso gegen Eierstock- und Lungenkrebs sind schon in mehr als 30 Ländern verfügbar und spülten seit Jahresbeginn zusammen 432 Mio $ in die Kasse. Die Zulassung in der EU und den USA steht aber noch aus. In der Immuntherapie hinkt der Konzern noch hinterher.

So zeigte die Behandlung von Kopf- und Halskrebs in klinischen Studien keine Wirkung. Zwei Rückschläge gab es zudem bei der Suche nach weiteren Anwendungsgebieten für den Blutverdünner Brilinta. Der geplante Spitzenumsatz von 3,5 Mrd $ im Jahr 2021 ist damit nicht mehr zu erreichen. AZ braucht aber dringend Erfolge, um die Einbußen durch die Generika-Konkurrenz zu kompensieren. Um die teure Forschung zu finanzieren, hat der Konzern Teile seines Antibiotika-Geschäfts und die Rechte an zwei Arzneien für insgesamt 1,1 Mrd $ verkauft.

