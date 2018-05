AstraZeneca Schweden vergibt Auftrag an DPS Group

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Dublin (ots/PRNewswire) -DPS Group, ein Dienstleister für Engineering undBau-/Montageüberwachung mit operativen Niederlassungen und Projektenin ganz Europa und USA, hat von AstraZeneca einen Großauftrag alsEPCMV-Dienstleiter (Engineering, Beschaffung, Bau-/Montageüberwachungund Validierung) für kleine und mittelgroße Projekte amAstraZeneca-Pharmastandort im schwedischen Södertälje erhalten.Aufgrund dieses Auftrags eröffnet DPS Group eine Niederlassung inSchweden mit dem Ziel, zunächst ausschließlich AstraZeneca und späterauch andere schwedische Kunden zu betreuen.Frank Keogh, CEO der DPS Group, sagte: "DPS freut sichaußerordentlich über diesen Auftrag. Wir sind zuversichtlich, dasswir über unsere vollwertige Niederlassung und lokalen Partner inSchweden in Kombination mit unseren großen Pharma-Kompetenzzentren inDublin und Cork ein hochwertiges und kosteneffektives Delivery-Modellfür AstraZeneca auflegen können. Wie bei allen unseren Kunden werdenwir mit AstraZeneca eine echte Partnerschaft mit langfristigerPerspektive eingehen."Der Auftragswert ist nicht bekannt. Je nach Investitionsvolumensollen aber mehr als 100 DPS-Techniker an AstraZeneca-Projektenarbeiten.Informationen zur DPS GroupDPS Group ist ein global aufgestelltes Unternehmen, dasHochtechnologiebranchen auf der ganzen Welt in den BereichenEngineering, Consulting und Projektmanagement unterstützt. DasDienstleistungsangebot von DPS erstreckt sich auf die komplettetechnische und bauliche Wertschöpfungskette, einschließlichMachbarkeitsstudien, Konzepte, Consulting, Architektur, Technik,professionelles Outsourcing, Beschaffung, Bau-/Montageüberwachung,Beauftragung, Qualifizierung und Validierung.DPS besitzt über 40 Jahre Erfahrung im Bereich Verfahrenstechnikund ist Spezialist für Lean Construction. Damit unterstützen wirunsere Kunden in prozesskritischen Sektoren wie Pharma, Biotech,Medizinprodukte und Halbleiter. DPS liefert seineHerstellungslösungen schnell, sicher und kosteneffektiv. Mithochqualifizierten Mitarbeitern, einem frischen Denkansatz,operativer Agilität und Flexibilität sowie einem genauen Verständnisdes Kundengeschäfts sind wir in der Lage, enge Kundenbeziehungenaufzubauen.Wir sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen undbeschäftigen heute in unseren Niederlassungen sowie anKundenstandorten in Irland, den Niederlanden, Belgien, Schweden,Israel, Singapur, dem Vereinigten Königreich und den USA mehr als1.300 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.dpsgroupglobal.com.Pressekontakt:Annette O'Hara, Group Marketing ManagerT +353-1-466-1755M +353-87-248-2573E annette.ohara@dpsgroupglobal.comOriginal-Content von: DPS Group, übermittelt durch news aktuell