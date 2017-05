AstraZeneca: Markttechnisch interessant – was ist mit der Bewertung?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

die Aktie des britischen Pharma-Riesen AstraZeneca weist unserer Meinung nach ein interessantes technisches Setup auf. Zumindest die Kursentwicklung der Aktie, die im Xetra gehandelt wird. Die Aktie befindet sich nach markttechnischen Kriterien seit 2009 in einem langfristigen Aufwärtstrend. Zwischen 2015-2017 verzeichnete der Wert jedoch einen deutlichen Korrekturtrend. Ein Abwärtstrend konnte gerade noch so abgewendet werden. Vor drei Wochen konnte die Aktie den Korrekturtrend nach oben verlassen. Schauen wir in die fundamentale Lage der Aktie rein.

Gute Ergebnisse unterstützen Ausbruch

Per Q1 2017 hat AstraZeneca die Analysteneinschätzungen übertroffen. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatz von 5,40 Mrd. US-Dollar (Erwartungen: 5,37 Mrd. US-Dollar) sowie ein Ergebnis je Aktie von 0,42 US-Dollar (Erwartungen: 0,40 US-Dollar je Aktie). Die Bewertung der Aktie wird mittels des erwarteten 2017e KGV sowie dem erwarteten EV/EBITDA vorgenommen, da sich diese besonders für den Vergleich zwischen Pharma-Unternehmen gut eignen.

Aktie bleibt trotz langer Korrekturphase etwas teuer

Das erwartete 2017e KGV von AstraZeneca liegt bei 18 und damit etwas über dem langfristigen Marktdurchschnitt, aber auch über dem Branchendurchschnitt von 16,3. Die erwarteten KGVs der Peers Merck & Co., Novartis und Pfizer liegen allesamt in etwa auf der Höhe des Branchendurchschnitts und werden somit günstiger bewertet als AstraZeneca. Das erwartete EV/EBITDA von AstraZeneca liegt derzeit bei 13,8 und damit ebenfalls deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 10,5.



Ein Beitrag von Rami Jagerali.