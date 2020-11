AstraZeneca-Aktie: Ziele verfehlt!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Bloomberg berichtete am Donnerstag, dass AstraZeneca Plc (NASDAQ: AZN) die Gewinnerwartungen für das dritte Quartal 2020 verfehlt habe. Das in Cambridge ansässige Biopharmaunternehmen mit Hauptsitz in Cambridge meldete einen Umsatz von 6,6 Milliarden US-Dollar und einen verwässerten Kerngewinn pro Aktie von 0,94 US-Dollar.

Wichtige Höhepunkte des dritten Quartals

Trotz des Rückenwindes durch den Impfstoff AZD1222 Covid-19 musste AstraZeneca im Laufe des Quartals Rückschläge ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung