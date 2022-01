AstraZeneca-Aktie: Was gibt es Neues?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

AstraZeneca gab am Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen eine Zusammenarbeit mit Scorpion Therapeutics eingehen wird. Dabei sollen Therapien gegen schwer zugängliche Krebsproteine im Fokus stehen. Die Aktie von AstraZeneca legte am Donnerstagmorgen geringfügig zu und stieg am Freitag um 2,00 Euro.

Was umfasst die Zusammenarbeit?

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Scorpion die Entdeckung und bestimmte präklinische Aktivitäten übernehmen.



