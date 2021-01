AstraZeneca Aktie: Warum Aurinia Pharma, AstraZeneca und mehr heute höher gehandelt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die Aktien von AstraZeneca (NASDAQ:AZN) notieren am Montag höher, nachdem der CALQUENCE-Impfstoff des Unternehmens seinen primären Wirksamkeitsendpunkt erreicht hat. Der deutsche Gesundheitsminister sagte außerdem, er erwarte, dass die EU den Impfstoff COVID-19 des Unternehmens am Freitag genehmigen wird. AstraZeneca entstand 1999 aus einer Fusion zwischen dem schwedischen Unternehmen Astra und der britischen Zeneca Group. Das Unternehmen vertreibt Markenmedikamente in mehreren wichtigen



