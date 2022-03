AstraZeneca-Aktie: Positive Schritte

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Der britische Pharmakonzern AstraZeneca PLC (AZN.L) teilte am Donnerstag mit, dass seine auf seltene Krankheiten spezialisierte Einheit Alexion eine Vergleichsvereinbarung mit Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. geschlossen hat, die alle Patentstreitigkeiten im Zusammenhang mit Ultomiris (Ravulizumab) beilegt.

Alexion und Chugai haben Schritte unternommen, um die beim US-Bezirksgericht für den Bezirk Delaware und beim Bezirksgericht Tokio eingereichten Patentverletzungsverfahren zurückzuziehen.