AstraZeneca-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Nach einer Gegenbewegung und dem Rückfall auf ein 10-Wochen-Tief bei 8.029 Britischen Pence (GBX) geht es für die Aktie des schwedisch-britischen Pharmakonzerns AstraZeneca seit Wochenbeginn wieder kräftig nach oben. Am Montag bildete sich eine lange grüne Kerze mit einem Tagesgewinn von mehr als 6 Prozent. Der Schlusskurs war identisch mit dem Tageshöchstkurs, was für die Stärke der Käufer spricht. Am Dienstag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



