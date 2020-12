AstraZeneca Aktie: Impfstoff bald in dem UK zugelassen?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Das Vereinigte Königreich könnte den Impfstoff COVID-19 von AstraZeneca Plc ( NASDAQ:AZN) bereits am Dienstag zulassen, berichtet die Financial Times.

Was passiert ist

Die britische Arzneimittelbehörde Medicines and Healthcare products Regulatory Agency würde die Zulassung für den Impfstoff von AstraZeneca und der Universität Oxford in Kürze erteilen, sagten Regierungsbeamte am Sonntag, so die FT. "Die Arzneimittelbehörde prüft die endgültigen Daten der klinischen Phase-3-Studien ...



