AstraZeneca-Aktie: FDA mit vorläufiger Genehmigung?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Der britische Pharmakonzern AstraZeneca Plc (AZN, AZN.L) teilte am Montag mit, dass sein Biologics License Application (BLA) für Tremelimumab in den Vereinigten Staaten zur vorrangigen Prüfung angenommen wurde. Die Food and Drug Administration (FDA) befürwortet die Indikation einer einmaligen Initialdosis des Anti-CTLA4-Antikörpers als Zusatz zu Imfinzi (Durvalumab) für die Behandlung von Patienten mit inoperablem hepatozellulärem Karzinom oder HCC. Eine ergänzende BLA… Hier weiterlesen