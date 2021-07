AstraZeneca Aktie: Durchweg schlechte Bewertungen

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die AstraZeneca-Aktie hat in diesem Jahr eine Berg- und Talfahrt hinter sich, da der Impfstoff gegen das Coronavirus immer schwieriger wird.

Zuerst sagte AstraZeneca, dass sein Impfstoff gegen das Coronavirus in einer Zwischenanalyse der letzten Phase der US-Studie zu 79% gegen symptomatische Covid-19 wirksam war. Dann stellte ein unabhängiges Expertengremium in Frage, ob das Unternehmen “veraltete” Daten in seine Analyse einbezogen hat.

