AstraZeneca Aktie: AstraZeneca veräußert gesamte 7,7%-Beteiligung an Moderna!

Der britische Arzneimittelhersteller AstraZeneca plc (NASDAQ:AZN) hat seine 7,7%ige Beteiligung an Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA) für mehr als $1 Mrd. verkauft, berichtete die Times am Sonntag.

Was geschah

AstraZeneca trennte sich von seiner Beteiligung an Moderna, nachdem das US-Biotechnologieunternehmen einen Durchbruch bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus erzielt hatte, so der Bericht der Times. Es ist nicht klar, über welchen Zeitraum AstraZeneca ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



