Aston Martin: Mit Vettel zum Turnaround

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Sebastian Vettel im Ferrari ist bald Geschichte, Aston Martin (WKN: A2N6DH) heißt seine Zukunft. Als Aktionär ist Vettel schon im Rennen oder hat, wie Börsianer in Übersee gern sagen, "skin in the game".

Vettel hat selbst bestätigt, dass er schon jetzt als Aktionär bei Aston Martin investiert ist. Wie viele Anteile es konkret sind, dazu machte der viermalige Formel-1-Weltmeister, der 2021 im Cockpit des „äußerst wettbewerbsfähigen“ gleichnamigen Formel-1-Teams Aston Martins starten wird, ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.