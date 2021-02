Aston-Martin-Teamchef will mit Vettel Platz drei in der Teamwertung

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

BERLIN (dpa-AFX) - Das neue Formel-1-Werksteam Aston Martin will mit Sebastian Vettel Platz drei in der Teamwertung erreichen.



Teamchef Otmar Szafnauer sagte am Donnerstag im Interview von RTL/ntv: "Es wäre natürlich toll, wenn wir Red Bull und Mercedes einen Kampf liefern können." Vettel hat Ferrari nach sechs Jahren verlassen und fährt zukünftig für das Nachfolgeteam von Racing Point.

"Ich denke, er wird der Welt beweisen, dass er mit der richtigen Umgebung, Motivation und der Freude am Racing einen großartigen Job machen kann", sagte Szafnauer. "Wir werden dafür sorgen, dass ihm Racing wieder Spaß macht. Das war genau das, was er wollte."

Große Stücke hält Szafnauer auch auf Vettels Teamgefährten Lance Stroll: "Lance ist sehr schnell, er zeigt das auch, wenn es nass ist. Das hat er schon einige Male gezeigt." Stroll sei sehr talentiert, habe eine "steile Lernkurve in der Formel 1" und werde "von Sebastian lernen".