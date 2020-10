Aston Martin: Sicher gepolstert – das Potenzial ist da!

Am Dienstag hatte Daimlers Kernmarke Mercedes-Benz eine erweiterte Kooperation mit dem britischen Premium-Autobauer Aston Martin angekündigt. Demnach wird die Sternmarke Autoteile und elektrische Antriebe an die Briten liefern und dafür in den kommenden drei Jahren neue Aktien von Aston Martin erhalten.

Der Anteil Daimlers an dem britischen Wettbewerber wird dadurch von aktuell 2,6 Prozent auf maximal 20 Prozent ansteigen.



