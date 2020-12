Aston Martin: Die Bullen schalten einen Gang höher

Wenig Zweifel kennen derzeit die Bullen bei der Aston Martin-Aktie. Der Wert markierte am 15. Oktober bei 9,40 Pfund ein Tief und steigt seitdem dynamisch an. Am 18. November gelang durch den Anstieg auf 16,74 Pfund ein signifikanter Vorstoß über das Hoch vom 11. August bei 15,60 Pfund.

Im Dezember mussten die Bullen zunächst die Gefahr eines Tests der 50-Tagelinie



