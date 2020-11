Aston Martin Aktie: Ein wahrlich einmaliges Angebot!

Die Aktie von Aston Martin fährt weiter munter Achterbahn: Nachdem die Aktie des britischen Sportwagen-Herstellers in der vergangenen Woche kurzzeitig bei 0,94 Euro gehandelt wurde, ging es bis zum Freitag wieder hinab auf 0,76 Euro. Am Dienstag im frühen Handel wurden 0,92 Euro aufgerufen, aus dem Handel verabschiedete sich die Aston Martin-Aktie bei nur noch 0,85 Euro. Zum Handelsstart am Mittwoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung