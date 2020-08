Aston Martin Aktie: Das wäre ein herber Rückschlag!

Die Aktie von Aston Martin ist mit einem kleinen Abschlag in die neue Börsenwoche gestartet. Am Handelsplatz Frankfurt ging es mit den Papieren des britischen Sportwagen-Herstellers um fast zwei Prozent zurück auf nur noch 0,63 Euro. Der Aston Martin-Aktie gelingt es derzeit einfach nicht, aus der Range zwischen 0,62 und 0,66 Euro auszubrechen, in der sie seit Tagen gefangen ist. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung