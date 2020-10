Aston-Martin-Aktie: Das reicht alles einfach nicht!

Eines muss man der Gerüchteküche in Sachen Aston Martin lassen: Sie lag in jüngster Vergangenheit erstaunlich oft richtig. Erst wurde der Wechsel von Sebastian Vettel zum Formel-1-Team der britischen Traditionsmarke korrekt vorhergesagt. Vor wenigen Tagen bestätigte der gebürtige Hesse nun auch, was schon vor einigen Wochen durch die Nachrichtenticker geisterte. Der viermalige Formel-1-Weltmeister ist auch als Aktionär bei seinem neuen Arbeitgeber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung