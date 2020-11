Aston Martin Aktie – Ein klares Ausrufezeichen gesetzt!

Bislang wurden Erholungen in der Aston Martin-Aktien stets wieder verkauft! So erst Ende Oktober! Mit einem Paukenschlag schlug die Nachricht bei Aston Martin ein, dass sich Mercedes bei dem britischen Sportwagenbauer mit bis zu 20 Prozent in den kommenden Jahren beteiligen will. Im Gegenzug hierzu erhält Aston Martin von Mercedes Wissen und Technologie. Vor allem im Bereich Hybrid- und Elektroantrieb! Mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung