Aston-Martin-Aktie: Das ist eine klare Linie!

Der Mann hat Benzin im Blut! Der kanadische Investor und Milliardär Lawrence Stroll begeistert sich für den Rennsport und Luxussportwagen. Seine Sammlung an Ferraris ist legendär, sein Sohn Lance Stroll fährt in der Formel 1. Kein Wunder also, dass die Familie Stroll seit Anfang vergangenen Jahres dringend benötigte Liquidität in den britischen Luxusautobauer Aston Martin investierte – und eine hohe Beteiligung übernahm.