Aston Martin-Aktie: Ein gewagtes Ziel!

Die Aktie von Aston Martin erlebte am Donnerstag einen empfindlichen Rückschlag: Nachdem die Papiere des britischen Sportwagen-Herstellers zum Wochenstart auf 25,00 Euro nach oben gezogen waren, am Dienstag allerdings auf 21,82 Euro nach unten durchgereich wurden, hatte sich die Aston-Martin-Aktie am Mittwoch wieder bei 23,75 stabilisiert. Nun aber ging es bis zum Nachmittag wieder zurück auf zweiteilig nur noch 22,49 Euro.



