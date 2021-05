Aston Martin-Aktie: Ein gelungener Start!

Die Aktie von Aston Martin fährt aktuell Achterbahn: Am Dienstag in der Spitze noch mit 22,90 Euro bewertet, rutschten die Papiere des Sportwagen-Herstellers am Mittwoch auf 21,81 Euro nach unten. Am Donnerstag dann der erneute Anstieg auf bis zu 23 Euro, am Freitag jedoch fällt die Aston-Martin-Aktie im frühen Handel wieder zurück auf sogar 21,50 Euro. Dabei hatte das britische Traditionsunternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!