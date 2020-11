Aston Martin Aktie: Ein erstaunliches Comeback!

Was für ein Wochenstart für Aston Martin an der Börse: Vor dem Wochenende notierten die Papiere des britischen Sportwagen-Herstellers noch bei 0,71 Euro, den Montag beendete die Aktie bereits bei 0,79 Euro. Doch statt zu Gewinnmitnahmen kam es am Dienstag zu einem weiteren Käuferansturm: 0,85 Euro standen zum Handelsschluss in Frankfurt bei Aston Martin auf dem Kurszettel, auch am Mittwoch steht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



