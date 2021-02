Aston Martin Aktie: Zurück an die Spitze mit Lawrence Stroll?

Nachdem der Kurs in den vergangenen drei Jahren um mehr als 80 % gefallen ist, sorgte das Gerücht eines Verkaufs des Unternehmens an das chinesische Unternehmen BYD für schlechte Laune bei den Anlegern. Was an den Gerüchten dran ist und ob der Kurs jemals wieder auf Vorkrisen Niveau ansteigen könnte, wird anschließend beleuchtet.

Den Gerüchten zur Übernahme von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung