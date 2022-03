Aston Martin Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Am 17.03.2022, 01:56 Uhr notiert die Aktie Aston Martin Lagonda Global an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 850.2 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Automobilhersteller".

Die Aussichten für Aston Martin Lagonda Global haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,12 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Aston Martin Lagonda Global damit 49,9 Prozent unter dem Durchschnitt (4,78 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt 13,23 Prozent. Aston Martin Lagonda Global liegt aktuell 58,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aston Martin Lagonda Global-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1615,42 GBP mit dem aktuellen Kurs (850,2 GBP), ergibt sich eine Abweichung von -47,37 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (1129,28 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-24,71 Prozent Abweichung). Die Aston Martin Lagonda Global-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Aston Martin Lagonda Global erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Aston Martin Lagonda Global-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (2133,33 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 150,92 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 850,2 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Aston Martin Lagonda Global erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.