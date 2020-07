Aston Martin Aktie: Wahrlich legendär!

Die schwer unter Druck geratene britische Sportwagenmarke Aston Martin sendete zuletzt an der Börse wieder ein Lebenszeichen: Vom Tagestief bei 0,50 Euro am vergangenen Freitag ging es bis zum Montagabend wieder hinauf auf 0,56 Euro, ein Plus von immerhin gut 12 Prozent. Doch am Dienstag früh war es bereits wieder vorbei mit der Herrlichkeit, in der ersten Handelsstunde gab Aston Martin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung