Aston Martin Aktie: Tatsächlich eine gute Nachricht!

Es schien eine desaströse Woche für Aston Martin an der Börse zu werden. Nach einem Eröffnungskurs von noch 0,64 Euro am Montag in Frankfurt ging es mit den Papieren des britischen Sportwagenherstellers zunächst immer weiter nach unten, am Donnerstag war bei 0,54 Euro allerdings der Tiefststand erreicht. Bis zum Wochenende konnte sich die Aktie von Aston Martin wieder leicht verbessen, ging ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung