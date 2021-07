Aston Martin-Aktie: Tag der Abrechnung!

Die Aktie von Aston Martin hat sich nach ihrem kleinen Einbruch vom Montag im Vormittagshandel am Dienstag wieder etwas erholt. Möglicherweise hatte der Ausfall von Sebastian Vettel beim Formel 1-Grand Prix von Silverstone den Anlegern die Laune verdorben, die Aston-Martin Aktie knickte von 21,60 Euro am Freitag auf 19,70 Euro am Montagabend ein – ein Minus von fast neun Prozent. Mittlerweile ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!