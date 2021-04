Aston Martin-Aktie: So geht es hier weiter!

Die Häme über den Rennauftakt von Sebastian Vettel in der Formel 1 mit seinem neuen Rennstall Aston Martin war groß. Vettel fuhr der Konkurrenz hinter her. Zwar war sein Teamkollege Stroll schneller als Vettel. Doch auch Stroll konnte kaum mithalten. Eine Erklärung kam vom Aston-Martin-Teamchef Szafnauer. Dieser sieht eher die Regeländerungen in der Formel 1 als Benachteiligung für die Aston-Martin-Boliden. Denn diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!