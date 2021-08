Aston Martin-Aktie: Schwere Vorwürfe!

Seitdem Aston Martin eine Kooperation mit Mercedes bekannt gab, konnte der Aktienkurs um rund 75 % zulegen. Allerdings konnte diese Partnerschaft dem Kurs in den letzten sechs Monaten keine Impulse verleihen. In diesem Zeitraum oszillierte die Aktie um die 22 €-Marke und verlor 3,3 % an Wert.

Nachdem bekannt wurde, dass Toto Wolff, der Chef des Formel-1-Teams bei Mercedes, vier ...



