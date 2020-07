Aston Martin Aktie: Mit Schlimmerem gerechnet!

Der Dienstag war einer der besseren Tage für Aston Martin an der Börse. Nach einigem Auf und Ab gingen die Papiere des legendären Sportwagenherstellers schließlich mit einem Plus von gut zwei Prozent bei einem Kurs von 0,54 Euro aus dem Handel in Frankfurt. Und was wird aktuell nicht alles darüber spekuliert, ob der viermalige Formel 1-Weltmeister Sebastian Vettel im kommenden Jahr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung