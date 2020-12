Aston Martin Aktie: Scheitert jetzt der Turnaround?

Seit vergangenen Donnerstag hat die Aston Martin Aktie um rund 9 Prozent zugelegt. Für die Zeit zwischen 02.November und 09.Dezember steht gar ein starker Kurszuwachs von 52 Prozent zu Buche. Doch die Turnaround-Hoffnung schwindet derzeit aufgrund eines entscheidenden Faktors.

Denn die Aktie befindet sich nach wie vor charttechnisch in einer hart umkämpften Zone. So notiert der Kurs in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung