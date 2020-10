Aston Martin Aktie: Rasender Heilsbringer!

Der Start in die neue Börsenwoche war für Aston Martin eher suboptimal: In Düsseldorf konnten die Papiere des britischen Sportwagenherstellers zwar ein wenig zulegen, in Frankfurt ging es hingegen leicht zurück. In der Summe standen bei Aston Martin so oder so 0,55 Euro auf dem Kurzettel – und damit glatt 5 Cent weniger als noch vor einer Woche. Ob der künftige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung