Aston Martin-Aktie – Pendelbewegung – jetzt wieder aufwärts?

An der Börse gilt: Frage nicht, was Du gewinnen kannst, sondern frage Dich, was Du verlieren kannst! Unter diesem Aspekt ist ein Engagement in die Aktien des britischen Luxusauto-Herstellers Aston Martin nicht unbedingt sinnvoll! Denn die Aussichten für das Unternehmen sind mit vielen Unwägbarkeiten verbunden! Auch charttechnisch ist eine Bodenbildung noch nicht wirklich erkennbar.

Mit den jüngsten Rücksetzern im Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung