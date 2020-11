Aston Martin Aktie: Mehr als Nostalgie!

Romantiker bekamen kürzlich Herzflattern bei dieser Neuigkeit: Aston Martin legt den originalen DB5 aus „Goldfinger“ neu auf – mitsamt fast aller Filmerweiterungen! 25 Exemplare sollen in Handarbeit gefertigt werden. Viele Gadgets sind dabei involviert: ein Radarbildschirm mit der aktuellen Position in der Mittelkonsole, ein altes Autotelefon in der Tür, ausfahrbare Rammböcke und Gewehrattrappen auf Knopfdruck, kugelsichere Scheiben und sogar das Nummernschild ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung