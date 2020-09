Aston Martin-Aktie – Marketing-Offensive geht weiter!

Im Segment der Supersportwagen und Luxuswagen sind zwei Dinge am wichtigsten: Qualität und Marketing! Und hieran arbeiten die Manager des in einer schweren Krise steckenden britischen Autobauers Aston Martin! Erst kam die Rückbesinnung auf scheinbar gute Zeiten mit der Neuauflage des James-Bond-Fahrzeugs DB5 inklusive “Bond-Spielzeug” – für Sammler interessant, die das notwendige Kleingeld haben! Zusätzlich wird der Einstieg in die Formel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung