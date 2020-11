Aston Martin Aktie: Legendär!

Was für ein Wocheneinstand für Aston Martin an der Börse: Nachdem die Papiere des britischen Sportwagenherstellers in der Vorwoche recht uninspiriert um die Marke von 0,70 Euro pendelten, ging es am Montag mit der Aktie zeitweilig um fast zehn Prozent auf bis zu 0,78 Euro nach oben. Damit hat Aston Martin seinen Börsenwert im Monat November bereits um rund ein Drittel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung