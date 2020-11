Aston Martin Aktie: Lange Seitwärtsphase gibt Hoffnung!

Aston Martin Aktie: Aufgrund der langen Seitwärtsphase entsteht die Hoffnung, dass in Kürze die leicht fallende, viel beachtetet 200-Tagelinie überwunden werden kann. Dieser technische Indikator wird von vielen Marktbeobachtern herangezogen, um einen nachhaltigen Aufwärtstrend zu bestimmen. Wird sie also nachhaltig überwunden, so sind Long-Investments interessant. Als Preisziele auf der Oberseite sind die Hochpunkte von 1,04 aber auch 2,00 Euro im Fokus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



