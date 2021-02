Aston-Martin-Aktie: Der Kurs erholt sich!

Im dritten Quartal 2020 kam es zu einem erweiterten strategischen Kooperationsvertrag mit dem langjährigen Partner, Lieferanten und Aktionär Daimler. Durch das „Strategic Cooperation Agreement“ hat Aston Martin Geldinvestitionen in diese Technologien und die sonstigen großen zusätzlichen Investitionen vermieden. In Anbetracht dieser kann sich Aston Martin auf Investitionen in anderen Bereichen konzentrieren und das Produktportfolio im Rahmen des Strategieplans erweitern.