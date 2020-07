Aston Martin Aktie: Knall!

Unglaublich: Aston Martin ist auf dem Weg zu einer kleinen Kursexplosion. Auch am Freitag gewann der Titel in den ersten Handelsstunden massiv dazu – dies wäre der vierte Gewinntag in Serie. Bereits zwei Tage zuvor war der Kurs mit einem Plus von gut 13 % fast sensationell zurückgekommen, nachdem es zuvor nach einem weiteren Einbruch aussah. Der Knall: Das Unternehmen könnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung