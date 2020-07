Aston Martin Aktie: Kaum zu glauben!

Nur ganz kurz erweckte die Aktie von Aston Martin den Eindruck, als könnte sie sich aus ihrem seit Monaten andauernden Abwärtssog befreien. Nach ihrem Sturz von 0,57 auf nur noch 0,50 Euro vor genau einer Woche, starteten die Papiere des britischen Sportwagenherstellers wieder bei einem Kurs von 0,56 Euro in diese Börsenwoche. Nach einem weiteren Abschlag am Freitag in der ersten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung