Aston Martin-Aktie: Ja, so kann es weitergehen!

Aston Martin-Aktie: ein recht stabiles Bild gibt dieser Anteilschein ab. So ist er seit etwa Ende Oktober in einem stabilen Aufwärtstrend, mit zwischenzeitlichen Seitwärtsphasen. In den letzten Handelswochen zeigt sich eine solche Seitwärtsphase, welche allerdings nach oben aufgelöst werden dürfte. Als Preisziel stünde es an in den Kursbereich von 33,17 und 38,64 EUR zu kommen.

